As primeiras imagens de Corona com a camisola do Sevilha

Jesus Corona já está em Sevilha, tendo a esposa do mexicano partilhado nas redes sociais as primeiras imagens do jogador com a camisola do clube espanhol.

Desejo antigo de Julen Lopetegui, que o orientou no Dragão na temporada de 2015/16, o internacional mexicano prepara-se para assinar um contrato válido até 2025 com o clube de Nervión, que despenderá entre quatro a cinco milhões de euros pela totalidade do negócio.