As palavras que valeram 15 dias de suspensão a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição no banco do FC Porto

Treinador do F Porto foi expulso já depois do apito final do jogo em Paços de Ferreira, na sexta-feira, a contar para a I Liga

Sérgio Conceição foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com 15 dias de suspensão, em virtude da expulsão no Paços de Ferreira-FC Porto, da passada jornada da I Liga.

Ora, segundo o relatório, o treinador portista terá dito, dirigindo-se ao árbitro Nuno Almeida: ""És uma vergonha, és um mentiroso". Palavras que lhe valeram, além dos 15 dias de castigo, uma pesada multa de 10 mil euros.

Pepa, igualmente expulso pelo árbitro Nuno Almeida, foi punido com oito dias de castigo, explicando-se a diferença da punição com o facto do treinador portista ser reincidente. Sobre o técnico pacense, o mesmo relatório revela as palavras proferidas ainda na primeira parte do jogo e que valeram a expulsão: ""És uma vergonha" e "Vão para o caralho", pode ler-se.

Siramana Dembelé, treinador-adjunto do FC Porto, é também alvo de um processo disciplinar.