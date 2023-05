Palavras de Ronaldo nas Antas e Queiroz no Real: "Bloqueio mental como nunca vivi"

Declarações de Michel Salgado, antigo lateral espanhol do Real Madrid, ao programa "Hora dos Craques" do Porto Canal, apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro.

Duelo entre FC Porto e Real Madrid em 2003, para a Champions: "Tenho uma anedota com o Ronaldo e e Valdano no balneário das Antas depois do jogo. Estava a acabar o jogo e nessa semana tinha saído muita coisa na Imprensa porque tínhamos perdido um jogo e as coisas estavam tremidas e saíram coisas do Ronaldo, 'o gordito', se saía à noite ou não. Fizemos um grande jogo nas Antas, estávamos no balneário e aparece o Valdano, o diretor desportivo, e aproxima-se do Ronaldo. 'Roni, agora que ganhámos tem cuidado. Tens de saber escolher os momentos para sair à noite, é melhor cuidares um pouco mais de ti'. E ele respondeu: 'Olha, Jorge, dizem que Jesus Cristo foi a melhor pessoa do mundo e mesmo assim os Romanos crucificaram-no, eu não quero ser tão bom como ele'. Esse ano foi muito especial para nós, o FC Porto tinha uma boa equipa, mas nós tínhamos a melhor equipa da Champions, sem dúvida."



Mudança de treinador, entrada de Queiroz: "No ano em que vem o Queiroz, quando começámos a pré-temporada, não era normal: nunca tinha visto aquela equipa a jogar melhor ou a divertir-se tanto. Foram cinco ou seis meses como nunca tinha visto no Real Madrid. Nunca estivemos tão perto de ganhar o triplete: campeonato, taça e Champions. Quando jogámos contra o Mónaco [quartos-de-final], depois de eliminar o Bayern Munique, ganhámos 4-2 no primeiro jogo, que podiam ter sido seis ou sete golos, e nessa altura jogámos a final da Taça do Rei e tínhamos sete de pontos de vantagem no primeiro lugar do campeonato. Faltavam dois meses e meios e, com Queiroz podíamos ganhar os três títulos. Nunca tínhamos estado na final da Taça e com esse avanço no campeonato e a jogar os 'quartos' da Champions. Fomos à final da Taça e perdemos e ficámos mentalmente abalados porque tínhamos na cabeça que íamos ganhar os três troféus. Entretanto, empatámos um jogo do campeonato e vamos ao Mónaco e a equipa desmoronou-se. Perdemos 1-3 e fomos eliminados. Depois, não só perdemos o campeonato como ficámos em terceiro lugar, nos últimos dois meses não ganhámos jogos. E perguntas: Queiroz? Eu digo, Queiroz, não. Por muito que me queiras perguntar o que aconteceu naquele momento, digo que foi tudo mental. Não posso dar uma explicação futebolística porque ela não existe. Foi um bloqueio mental como nunca vivi na vida. Não éramos capazes de ganhar a ninguém, sentíamos isso no balneário, a sensação era de que a equipa estava perdida."

Ainda a Champions de 2003/04: "Quando passou o Mónaco, estava lá o Morientes, eu via que o FC Porto tinha muito mais equipa. Disse que ia ser uma final simples. O FC Porto estava muito mais preparado. Contra nós, o que o Mónaco fez foi esperar pelo adversário, bolas altas e ver o que acontecia, mas sabia que não iam conseguir fazer isso ao FC Porto, que ia bloquear o jogo e no final acabar por vencer. Apostava o meu dinheiro todo no FC Porto."

Drulovic e não só: "Um dos jogadores que gostava mais era o Drulovic, dos que defrontei e foram bastantes vezes que defrontei o FC Porto. A equipa de 2003 era baseada no seu sistema defensivo e tático. O Mourinho organizou bem o meio-campo. O Deco era o jogador mais surpreendente a nível individual, mas tinha toda a estrutura atrás dele."