As palavras de José Sousa, comentador da Sport TV, que desagradaram a Conceição

Sérgio Conceição criticou o comentário de Sousa, antigo jogador e atual comentador da Sport TV, no final do FC Porto-Mafra, da Taça da Liga

"É normal este tipo de argumento [perdas de tempo] por parte das equipas que correm atrás do prejuízo. Fosse um jogo com o Bayern, nos quartos de final da Liga dos Campeões, estivesse o FC Porto numa situação como esta no final do jogo e faria tudo o que estivesse ao seu alcance, de certeza. Mas, nem me apercebi de perdas de tempo neste jogo", começou por dizer José Sousa, antigo jogador e atual comentador da Sport TV, no final do FC Porto-Mafra, da Taça da Liga,

"Já estamos habituados ao Sérgio Conceição. Não vou gastar o meu tempo porque com o Sérgio Conceição isto tem sido o normal. Ou não vai à sala de imprensa ou não vai à flash. Só quando ganha é sorrisos para tudo e para todos. Para os jornalistas pode ser novidade, mas para mim não é", acrescentou, referindo-se às palavras do treinador portista na flash.

"O Sérgio Conceição disse que o FC Porto deu meio tempo de jogo ao Mafra, mas depois vem com a bicada e gasta mais tempo nestas questões. E ataca o treinador adversário. Não vi imagens [alegada agressão de Ricardo Sousa a Wendell], por isso não vou comentar. Mas, o próprio Sérgio Conceição já foi protagonista de muitas situações desagradáveis e ninguém falou do bom nome dele", concluiu o comentador.