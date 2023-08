As palavras de Conceição para Luís Godinho que lhe valeram o vermelho na Supertaça

Treinador foi expulso nos descontos da Supertaça.

Sérgio Conceição foi expulso nos descontos da Supertaça com o Benfica, após reagir a um lance no qual Luís Godinho assinalou falta para as águias junto ao banco dos dragões.

"Vai para o c***, vai-te f*** pá", gritou o técnico do FC Porto, segundo o relatório do juiz do encontro, ditando o vermelho por protestos fora da área técnica.

"Após o árbitro ter sancionado uma falta favorável à equipa A, junto ao banco da equipa B, o treinador da equipa B (sr. Sérgio Conceição), manifestou desacordo por palavras e atos contra a decisão da equipa de arbitragem, saindo da área técnica na direção do árbitro, de forma excessiva, esbracejando e gritando: 'Vai para o c***, vai-te f*** pá'", pode ler-se no relatório de Luís Godinho.

Recorde-se que o treinador, inicialmente, não abandonou o banco de suplentes, tendo pedido explicações a Luís Godinho, ato que repetiu após o apito final.