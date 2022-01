As oportunidades do problema: razia nas laterais abre a porta do elevador da equipa B

Rodrigo Pinheiro e João Mendes foram chamados aos treinos na mesma altura em que Tomás Esteves voltou ao trabalho. Ainda há Léo Borges e uma última tentativa para Corona reencontrar-se

As laterais do FC Porto foram do excesso à escassez num ápice e forçam Sérgio Conceição a encontrar soluções, num contexto que pode significar a oportunidade ideal para as alternativas que se perfilam no recurso à equipa B.

Tecatito Corona e Wendell são os únicos laterais que restam no plantel principal, depois das lesões de Manafá e João Mário e da ida de Zaidu e Nanu para a CAN. O primeiro, que até pode jogar à direita e à esquerda, dificilmente regressa esta época, enquanto as restantes ausências, também por terem uma boa dose de dúvida, aliciam Rodrigo Pinheiro, Tomás Esteves, João Mendes e Léo Borges.