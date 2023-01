As notas de mais um treino do FC Porto antes da Taça da Liga

Jogo com o Académico de Viseu na quarta-feira.

O plantel do FC Porto realizou na manhã desta segunda-feira um treino, tendo em vista o encontro com o Académico de Viseu, para as meias-finais da Taça da Liga. Zaidu (treino integrado condicionado), Meixedo e Evanilson (tratamento) continuam a constar no boletim clínico portista, não se registando alterações a este respeito.

Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo a partir das 12h00 de terça-feira, dia no qual haverá mais uma sessão matinal.

O duelo com a formação orientada por Jorge Costa tem início marcado para as 19h45 de quarta-feira, em Leiria.