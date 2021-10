As malas nem vão ser desfeitas: arranca um novo ciclo infernal para o FC Porto

Sete jogos - cinco fora de casa - em 22 dias, até à próxima paragem. Um teste à capacidade da equipa.

Arranca esta tarde um novo ciclo infernal para o FC Porto. O Sintrense é o primeiro de sete adversários que os portistas terão pela frente até à próxima paragem para as seleções. Além de ter que jogar, basicamente, de três em três dias, os dragões vão andar em constantes viagens. Quase não haverá tempo para os jogadores desfazerem as malas.

O encontro com o Milan (terça-feira) e com o Boavista (final do mês) são os únicos no Dragão. E dos cinco fora de casa, três vão obrigar a viagens de avião (Milão e duas vezes aos Açores).

Destaque neste ciclo, naturalmente, para o duplo embate com os "rossoneros" que, tal como Conceição já admitiu, será importantíssimo para as aspirações do FC Porto na prova milionária.

Confira o calendário:

DATA ADVERSÁRIO PROVA

Hoje Sintrense (f) Taça de Portugal

19/10 Milan (c) Champions

23/10 Tondela (f) Liga Bwin

26/10 Santa Clara (f) Taça da Liga

30/10 Boavista (c) LigaBwin *

03/11 Milan (f) Champions

07/11 Santa Clara (f) Liga Bwin *

* Datas ainda por oficializar