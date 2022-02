As escolhas iniciais de Conceição e Ricardo Soares para o FC Porto-Gil Vicente

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Gil Vicente para o jogo da ronda 24 do campeonato, com início às 20h30 deste domingo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Marío, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Otávio, Eustáquio, Vitinha e Pepê; Evanilson e Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Toni Martinez, Fábio Vieira, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Lucas, Rúben Fernandes e Talocha; Vítor Carvalho, Pedrinho e Fujimoto; Leautey, Fran Navarro e Samuel Lino.

Suplentes: Brian, Hackman, Bilel, Aburjania, Boubacar, Calero, Henrique Gomes, Matheus Bueno e Elder Santana.