As escolhas de Conceição para a receção ao Arouca. Wendell no banco, Zaidu fora

Confira o onze inicial e os suplentes do FC Porto para a receção ao Arouca, agendada agendada para as 18h00 deste sábado e a contar para a quarta jornada da Liga Bwin.

Corona não figura na ficha de jogo, confirmando-se o que O JOGO adiantara este sábado. Já o reforço Wendell vai apresentar-se no banco de suplentes, enquanto Zaidu fica novamente de fora das escolhas de Sérgio Conceição.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Marcano; Otávio, Uribe, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos; Manafá, Wendell, Vitinha, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson.