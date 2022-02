As emissões de rádio, o cabelo pintado e outras histórias de Conceição na Lázio

Treinador do FC Porto é recordado em Itália pela humildade e seriedade.

Da passagem de Sérgio Conceição pela Lázio não sobram apenas as fintas, os cruzamentos, os golos e os títulos que conquistou.

O agora treinador do FC Porto é recordado por Pancaro como uma pessoa "com grande personalidade e muito inteligente". Mas não só. Na altura já exibia traços da seriedade com que hoje gosta que os jogadores abordem o trabalho, ao ponto de isso ter motivado algumas brincadeiras no balneário. "Como ele estava sempre sério, colocávamos muito a tocar a música "Tristezza", da Ornella Vanoni. Fazíamos muito isso em dias de jogos para brincar com ele", conta a O JOGO Paolo Negro, enquanto solta umas gargalhadas e avança para o momento mais caricato que viveu com o ex-companheiro. "Quando vencemos o "Scudetto", fomos todos ao barbeiro para pintar o cabelo. O Sérgio não queria fazer isso com o dele, mas no final lá acabámos por conseguir convencê-lo", explica.