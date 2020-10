As duas novidades no onze do FC Porto para a partida com o Marítimo

Tendo como comparação o dérbi com o Boavista.

Sérgio Conceição faz duas alterações no onze do FC Porto para o jogo com o Marítimo, tendo como comparação o dérbi com o Boavista (5-0 no Bessa). Marchesín está lesionado, é baixa e abre alas para a titularidade de Diogo Costa.

De referir ainda a entrada de Luis Díaz para o onze inicial, com Uribe agora no papel de suplente. O extremo colombiano, recorde-se, foi lançado do banco frente aos axadrezados e marcou.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Mbemba e Alex Telles; Otávio, Danilo e Sérgio Oliveira; Luis Díaz, Marega e Corona.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Diogo Leite, Zaidu, Uribe, Romário Baró, João Mário, Fábio Vieira, Zé Luís e Taremi.