A matemática é muito clara para o FC Porto: uma vitória hoje no Stade de Suisse, em Berna, mantém-no bem vivo na luta pela qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa; o empate deixa-o agarrado às máquinas e a depender de terceiros; a derrota significa o fim do sonho de ir longe na competição. O JOGO fez as contas a todos os cenários de apuramento possíveis pela via do critério pontual e o resultado indica que, depois dos deslizes com o Feyenoord e o Rangers, é no confronto direto com o Young Boys que pode estar a chave do sucesso nesta fase de grupos. Mas vamos por partes.

O regulamento da competição determina que, em caso de empate de duas ou mais equipas no final desta fase, é o número de pontos conquistados nos jogos entre si que estabelece quem fica acima das outras. Dessa forma, uma derrota hoje afastará automaticamente o FC Porto da prova. Nem mesmo uma vitória na última jornada o salvaria. Tudo por causa do confronto direto com o Rangers (que, neste cenário, não poderia pontuar mais até ao fim), no qual os dragões saem claramente por baixo por terem empatado (1-1) em casa e perdido (2-0) em Glasgow.

O empate deixaria em aberto dois caminhos para os 16 avos de final, nos quais os portistas estariam sempre obrigados a vencer o Feyenoord, no Dragão, a 12 de dezembro. Mas não só. Além disso, estariam dependentes da vontade do Rangers ou do Young Boys. Ou seja: se os escoceses pontuarem em Roterdão, terão depois de derrotar em casa os suíços para que a equipa de Sérgio Conceição saia por cima no confronto direto com o adversário de hoje. Se os homens de Steven Gerrard perderem com os holandeses, então será necessário que os helvéticos vençam em Ibrox Park para os azuis e brancos evitarem o desempate com os protestantes.

A repetição do resultado da primeira volta (vitória), disputada a 19 de setembro, é o melhor cenário e abre hipóteses infindáveis de apuramento para o FC Porto. Neste caso, um triunfo com o Feyenoord colocaria sempre os dragões na fase a eliminar da Liga Europa, devido ao confronto direto com o Young Boys, e até num eventual minicampeonato a três também com o Rangers.

CONTAS PARA APURAR



Se vencer o Young Boys

Cenário 1 Ganhar na última jornada

Cenário 2 Imitar o resultado do Young Boys na última jornada, desde que não seja uma derrota

Se empatar com o Young Boys

Cenário 1 O Rangers pontua em casa do Feyenoord. Assim sendo, o FC Porto teria de ganhar na última jornada e o Young Boys perder com o Rangers

Cenário 2 O Rangers perde em casa do Feyenoord. Neste caso, o FC Porto teria de ganhar na última jornada e o Rangers perder em casa contra o Young Boys.

Se perder com o Young Boys

Afastado matematicamente quaisquer que sejam os outros resultados, nesta e na última jornada.