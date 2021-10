Artur recorda o jogador Sérgio Conceição: "Nos testes físicos, ia sempre ao limite"

Em entrevista a O JOGO, o brasileiro Artur, antigo avançado do FC Porto, recorda os tempos em que partilhou balneário com Sérgio Conceição.

É com "muita satisfação" que Artur vê Sérgio Conceição ao leme do FC Porto. Os dois partilharam o balneário durante duas épocas e o brasileiro recorda o "espírito competitivo" do treinador.

"Nunca gostou de perder. Nos testes físicos, o Sérgio ia sempre ao limite. Ele e o Paulinho Santos. Dois símbolos do clube. Era muito competitivo e continua a sê-lo", nota Artur, com uma observação curiosa sobre as funções do ex-colega.