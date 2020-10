"Artista letão ajudou à festa inglesa", diz o FC Porto

Pepe junto do árbitro do jogo

FC Porto estreou-se hoje com uma derrota no grupo C da Liga dos Campeões, ao perder em Inglaterra com o Manchester City por 3-1.

"Os Dragões até estiveram em vantagem com um belo golo de Luis Díaz, logo aos 14 minutos, mas a partir daqui começou o chorrilho de erros do árbitro Andris Treimanis, sempre em prejuízo do FC Porto", pode ler-se logo no início do texto publicado no site do FC Porto sobre o jogo com o Manchester City.

"Mesmo perante a falta escandalosa de Gündoğan sobre Marchesín que as repetições confirmaram, o VAR fez vista grossa e nem sequer convidou Andris Treimanis a ver as imagens, algo verdadeiramente inacreditável. Indiferente à péssima decisão da equipa de arbitragem, Kun Agüero fez o empate da marca dos onze metros, mas Marchesín adivinhou o lado e por pouco não defendeu o remate do compatriota (21m)", lê-se no parágrafo seguinte.

"Na sequência de uma falta inexistente assinalada a Fábio Vieira, o médio alemão fez o 2-1 num livre direto sem hipóteses para o guarda-redes internacional argentino do FC Porto, que voou em vão (65m). Pouco depois, Ferrán Torres (73m) entrou na área portista, tirou Pepe do caminho e bateu Marchesín com um remate a meia altura, aumentando a vantagem inglesa para 3-1 (73m). A tarefa dos Dragões tornou-se ainda mais complicada e a derrota ficou consumada com o apito final de Andris Treimanis, de muito longe o pior em campo". conclui o FC Porto.