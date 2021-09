A artista australiana Emily Marocco pintou Pepe, Luis Díaz, Manafá e Toni Martínez e o FC Porto partilhou o quadro nas redes sociais.

Emily Marocco, artista australiana, fez uma uma pintura a óleo com quatro jogadores do FC Porto. Em parceira com a New Balance, marca que veste os dragões, a australiana fez um quadro com Pepe, Luis Díaz, Manafá e Toni Martínez.

"Que trabalho incrível", escreveu o FC Porto nas redes sociais.