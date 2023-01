Artilharia pesada para a decisão: o onze provável do FC Porto contra o Sporting

Taremi e Galeno no onze contra o Sporting. Em nove jogos, o iraniano nunca perdeu com os leões. Conceição com todas as armas num jogo em que pretende fazer história. Juntos, avançado e extremo assinaram 32 golos esta época. Dúvida apenas entre Toni Martínez e Pepê.

Sérgio Conceição vai apostar todas as fichas num jogo que pode ser histórico para o FC Porto, que nunca venceu a Taça da Liga, e para o próprio treinador, de olho no trono que pertence a Artur Jorge.

Nesse sentido, Taremi e Galeno regressam ao onze dos dragões para a partida com o Sporting, em detrimento de Namaso e Veron. Ou seja, a artilharia pesada subirá ao relvado do Municipal de Leiria para tentar ajudar o FC Porto a terminar com a maldição na Taça da Liga. E estamos a falar "apenas" dos dois melhores marcadores da equipa (32 golos em conjunto, fora as assistências), que tiveram direito a descanso na partida das meias-finais com o Ac. Viseu. O iraniano nem sequer foi utilizado e o luso-brasileiro fez apenas os últimos 30 minutos.

Taremi, ainda por cima, tem excelentes recordações dos confrontos com os leões. Basta dizer que nunca perdeu em nove jogos: são quatro vitórias e cinco empates, incluindo aqui as duas vezes que defrontou o Sporting ao serviço do Rio Ave. Aliás, o primeiro encontro serviu de cartão de visita: sofreu três grandes penalidades em Alvalade e foi decisivo para o triunfo por 3-2, mesmo sem ter sido chamado a converter dos 11 metros. Já pelo FC Porto, Mehdi marcou dois golos e fez três assistências contra o rival desta noite.

Galeno também sabe o que é faturar contra a equipa de Alvalade - um golo pelo FC Porto já esta época e outro pelo Braga -, mas o saldo é claramente negativo: cinco vitórias, um empate e nove derrotas. Por outro lado, o extremo é o único elemento do plantel portista que sabe o que é conquistar este troféu.

Voltando ao onze, resta apenas uma dúvida para esta noite: quem acompanha Taremi no ataque. Toni Martínez - que também não foi utilizado com o Av. Viseu - foi o seu parceiro nos últimos tempos e parte na "pole position", mas Pepê também poderá surgir por lá.

Evanilson já entra nas opções

Sérgio Conceição não divulgou a lista de convocados para esta noite, como é habitual, mas O JOGO sabe que Evanilson seguiu para estágio, integrando um lote alargado de opções para o clássico. Contudo, não é certo que seja incluído na ficha de jogo. "O Grujic não está disponível. O Evanilson, estando já a trabalhar com o grupo, ainda precisa de algum tempo, mas está disponível", referiu o treinador portista na antevisão. O avançado, recorde-se, sofreu uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito com o Gil Vicente (22 de dezembro).

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe e Galeno; Taremi e Toni Martínez.

O Sporting-FC Porto, da final da Taça da Liga, inicia às 19h45 deste sábado, em Leiria.