FC Porto: Arsenal também se junta na corrida por Taremi

Gunners terão procurado saber preço do iraniano. Venda só se efetuará por mais de 20 M€.

Al Hilal, Milan, Manchester United, Everton, Lille, Marselha, Tottenham, Roma e, desde ontem, Arsenal: a lista de clubes que, por uma ou outra via, obtiveram informações sobre Taremi ao longo deste mercado de transferências cresce a cada dia que passa. A entrada dos "gunners" no lote partiu da Imprensa iraniana, muito curiosa sobre o futuro do avançado do FC Porto, especialmente depois de este ter soltado um "em breve saberão", quando foi questionado sobre onde jogaria em 2023/24.

A verdade é que, ao que O JOGO apurou, até agora o interesse manifestado por alguns emblemas no iraniano ainda não se traduziu numa oferta suficientemente tentadora. Mesmo sabendo que o jogador entra no último ano de contrato, os dragões continuam a bater o pé e a pedir valores acima dos 20 M€ para abrir mão do melhor marcador da última edição do campeonato.

O próprio Mehdi já faz saber que não aceita qualquer coisa e, nesta fase, prefere continuar a jogar a Liga dos Campeões do que cair numa equipa que lute pelo meio da tabela numa liga de topo. Para isso poderá fazê-lo a partir da próxima época, se entretanto, claro, não chegar a um acordo para a renovação.