Arsenal oficializa contratação de Fábio Vieira ao FC Porto: "Talento especial"

Internacional sub-21 português apresentado esta terça-feira como reforço dos gunners.

O Arsenal confirmou esta terça-feira a contratação de Fábio, com um contrato de longa duração, sem especificar a duração do mesmo.

"Estamos muito satisfeitos por termos completado a assinatura de Fábio do FC Porto. Fábio é um jogador com qualidades especiais, que se sente confortável com a bola no terço final do campo. Estamos todos ansiosos por trabalhar com ele e apreciar a sua futura contribuição para o Arsenal. Vamos agora continuar a trabalhar arduamente e estamos ansiosos por terminar esta janela de transferência tão fortemente quanto possível", afirmou o diretor desportivo Edu.

Mikel Arteta, treinador, também se mostrou encantado com a contratação. "Estou muito entusiasmado por termos identificado e assinado um talento tão especial. Fábio é um jogador muito criativo, que trará alta qualidade e versatilidade à nossa forma de atacar.. Damos as boas-vindas ao Fábio e à sua família e estamos ansiosos por começar a trabalhar com ele antes da nova temporada", afirmou.

