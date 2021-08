Arranque complicado para Marchesín: os jogos que o guarda-redes vai falhar

Após perder a titularidade na baliza para Diogo Costa, o experiente guardião enfrenta novo obstáculo. Cirurgia realizada quinta-feira, da parte da tarde, foi descrita como "bem sucedida" pelos dragões.

O lote de opções para a baliza do FC Porto será mais reduzido ao longo do próximo mês. Marchesín sofreu uma lesão no menisco interno do joelho direito e, na quinta-feira, foi submetido a uma artroscopia, enfrentando agora um tempo de recuperação nunca inferior a quatro semanas.

O problema físico surgiu na quarta-feira, dia em que o plantel regressou ao trabalho no Olival, depois de uma folga. O guarda-redes argentino lesionou-se durante o treino da tarde e, por esse motivo, já não esteve no da manhã do dia seguinte, período em que foram efetuados os preparativos para a realização da cirurgia. A intervenção, liderada por José Carlos Noronha, no Hospital da Ordem de São Francisco, na cidade Invicta, decorreu durante a tarde e, no final, foi descrita pelos dragões como "bem sucedida".

Guarda-redes foi submetido a artroscopia ao joelho direito. Falha Alvalade e arranque da Champions

Face ao período de paragem, Marchesín ficará de fora das opções para os jogos do campeonato com Marítimo (domingo), Arouca (dia 28) e Sporting (fim de semana de 11 e 12 de setembro). Entre as duas últimas partidas, haverá lugar a compromissos de seleções. Desse modo, o guardião também não será opção para os duelos da Argentina com Venezuela, Brasil e Bolívia, referentes à qualificação para o Mundial'2022. Já depois do regresso aos clubes e do clássico de Alvalade, o FC Porto terá o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões (14 ou 15 de setembro), mas só mediante um cenário de recuperação "milagrosa" poderá contar com Marchesín para esse desafio. A presença no duelo com o Moreirense também está em xeque e o eventual regresso contra o Gil Vicente, na reta final de setembro, surge como opção mais realista nesta fase.

Este contratempo vem acentuar um pouco mais as dificuldades sentidas por Marche neste arranque de temporada. O internacional "albiceleste" chegou mais tarde à pré-época do FC Porto, fruto da participação na Copa América, e sentou-se no banco de suplentes nos dois primeiros jogos oficiais de 2021/22, como alternativa a Diogo Costa. Quando estiver apto para voltar à ação, terá de realizar mais um esforço para tentar recuperar um lugar que, por direito próprio, lhe pertenceu ao longo das duas últimas épocas. Com Diogo seguro entre os postes, a ausência de Marchesín será colmatada pelas outras duas opções do plantel.