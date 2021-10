Arranque atípico e menos influente: Corona na seleção para aumentar ritmo

Internacional mexicano nunca tinha alinhado em tão poucos jogos no arranque de uma temporada, ainda não marcou e só fez uma assistência

O arranque de época de Corona tem sido atípico e menos influente do que é habitual. O extremo nunca tinha alinhado em tão poucos jogos desde que chegou ao FC Porto, no verão de 2015, tendo participado apenas em seis dos 10 oficiais realizados pelos dragões em todas as competições. Na última jornada, com o Paços de Ferreira, nem saiu do banco.

O regresso à seleção do México, contudo, poderá ajudá-lo a aumentar o ritmo para os níveis que Sérgio Conceição exige. Tecatito foi chamado para os jogos com o Canadá (dia 8), as Honduras (11) e El Salvador (14) e tudo aponta para que acumule minutos preciosos, tal como há um mês, quando disse que precisava de "jogar".

Confrontado com as declarações de Corona, Sérgio Conceição passou a dar-lhe mais tempo de jogo, mas sem antes lhe deixar um aviso. "Vejo o que ele disse de uma forma muito positiva. Nós também precisamos que ele jogue mais", vincou o treinador do FC Porto, na véspera do clássico com o Sporting, acabando por apostar na titularidade do mexicano em Alvalade.

No entanto, nem a maior aposta disfarçou o começo de temporada frouxo. Utilizado maioritariamente como lateral-direito, Tecatito soma apenas 377 minutos em seis encontros, contabilizando agora mais 27 minutos do que em 2018/19.

Nessa época, todavia, tinha alinhado em todos os 10 primeiros jogos e até apontou dois golos, enquanto nesta ainda não marcou e só fez uma assistência, para Luiz Díaz assinar o empate, com os leões. Na altura, o mexicano ainda viria a acabar como um dos jogadores do FC Porto mais utilizados, com 53 jogos, 3671 minutos e sete golos. Se o quiser repetir agora, terá de começar a acelerar já na seleção.