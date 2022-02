"Parece-me que o Pepê parte à frente de Galeno para a vaga de Luis Díaz"

Pepê cumpre a primeira época no FC Porto

Encontrar um substituto à altura do extremo colombiano nunca seria tarefa fácil, mas Pedro Bouças vê em Pepê um jogador de características semelhantes. Galeno, por sua vez, possui "outras valências".

O regresso de Galeno ao FC Porto em cima do fecho do mercado de inverno serviu para colmatar a saída de Luis Díaz para o Liverpool, mas isso não significa que o extremo tenha entrada direta no onze.

Se o colombiano era indiscutível, por força da grande época que vinha a fazer, agora há dois candidatos naturais à vaga deixada por "Lucho" no flanco esquerdo: o ex-Braga e Pepê, que, antes da chegada do reforço, funcionou como alternativa direta ao agora jogador dos Reds.