Árbitro espanhol nomeado para o FC Porto-Lyon

José María Sánchez vai estar no FC Porto-Lyon, da Liga Europa.

O FC Porto-Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, vai ter como árbitro José María Sánchez. O espanhol, de 38 anos, será auxiliado por Raúl Cabañero e Iñigo Prieto e no VAR estará Alejandro Hernández.

É o mesmo juiz que apitou o Sporting-Ajax (1-5), da fase de grupos da Liga dos Campeões, e o Braga-Sheriff (2-0 e vitória no desempate por grandes penalidades), da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O duelo está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão.