Árbitro do FC Porto-Manchester City é um velho conhecido

Björn Kuipers, dos Países Baixos, já apitou os dragões e foi o juiz da final da Liga Europa entre o Benfica e o Chelsea

A UEFA nomeou um conjunto dos Países Baixos para arbitrar o FC Porto-Manchester City, da quinta jornada do grupo da Liga dos Campeões, marcado para esta terlça-feira.

Lidera a equipa o holandês Björn Kuipers, que será assistido por Sander van Roekel, Erwin Zeinstra e Lawrence Visser (quarto árbitro). Pol van Boekel será o VAR e Rob Dieperink o AVAR.

Já se cruzou com os dragões nas meias-finais da Liga Europa, em 2011, nos 5-1 do FC Porto ao Villarreal e no empate a três bolas de 2014 no terreno do Eintracht de Frankfurt. No início da época seguinte, apitou o Lille-FC Porto (0-1), da primeira mão das pré-qualificações para a Champions.

Kuipers foi também o árbitro da final da supertaça europeia entre os dragões e o Barcelona, disputada em França a 26 de agosto de 2011, que os azuis e brancos perderam por 2-0.

Também dirigiu a final da Liga Europa entre o Benfica e o Chelsea, a 15 de maio de 2013, partida que acabou com a vitória dos ingleses por 2-1.

Em 2015/ apitou o Benfica-Bayern de Munique (2-2) e na época passada o Lyon-Benfica (3-1).