Árbitro da final do Mundial'2022 vai dirigir a segunda mão entre FC Porto e Inter

Szymon Marciniak foi designado para arbitrar a partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.

A UEFA anunciou este domingo que Szymon Marciniak, árbitro da final do Mundial'2022, em que a Argentina venceu a França no desempate por grandes penalidades (4-3), vai dirigir a receção do FC Porto ao Inter, relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Marciniak vai estar na companhia de uma equipa de arbitragem completamente polaca, composta pelos assistentes Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, o quarto árbitro Pawel Raczkowski e no VAR, Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

O FC Porto recebe o Inter na terça-feira (20h00), no Estádio do Dragão, após ter sido derrotado por 0-1 pelos italianos na primeira mão dos "oitavos" da Champions.