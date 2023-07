Árabes tentam baixar preço de Otávio, FC Porto não faz descontos

Fundo soberano do governo da Arábia Saudita reticente em atingir os 40 M€ que o FC Porto exige pelo médio. Al Nassr é um dos interessados. Conceição vê luso-brasileiro como crucial no ataque ao título e a SAD não faz descontos. Agente nega envolvimento de empresa parceira Benfica no processo. Cláusula sobe para 60 M€ dentro de oito dias.

A procura incessante de estrelas que ofereçam outra visibilidade ao campeonato está a levar o fundo soberano do governo da Arábia Saudita a explorar a possibilidade de avançar para Otávio. O médio está com a cotação em alta, depois de ter participado no Campeonato do Mundo do Catar e de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato em 2022/23, e o Al Nassr, agora orientado por Luís Castro, já manifestou a intenção de contar com ele a partir da próxima temporada. Contudo, à semelhança do que aconteceu com o Inter e até com o Nápoles, os árabes também estarão a tentar baixar o preço do internacional português, que até ao próximo dia 15 está fixado nos 40 milhões de euros.

O "baixinho" é considerado um jogador fundamental para o ataque ao título por Sérgio Conceição, com quem trabalha há sete épocas não consecutivas - 2023/24 será a oitava - e Pinto da Costa, como O JOGO noticiou, não está na disposição de fazer descontos. De resto, o valor atual já é visto como suficientemente baixo, em comparação com o que servirá de referência dentro de oito dias, quando a cláusula de rescisão subir para os 60 milhões de euros.

Foi ontem noticiado que a Heights & Jewels KSA Group, agência que assinou uma parceria com o Benfica em fevereiro, estaria envolvida nas negociações com os árabes, mas o empresário do jogador nega a informação. "Não tem empresa nenhuma. Isso nem assunto tem", esclareceu Israel Oliveira, numa curta declaração a O JOGO.

Certo é que, não obstante o ataque dos quatro maiores clubes da Arábia Saudita a vários jogadores do futebol europeu, o Al Nassr nunca atingiu, sequer, a fasquia dos 20 M€. Cristiano Ronaldo chegou livre, depois de rescindir com o Manchester United, e a contratação mais cara de sempre do clube foi Brozovic (Inter), que custou 18 M€. Por isso, é muito improvável que chegue aos 40 e muito menos aos 60 M€ pedidos por Otávio. A confirmar.