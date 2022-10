Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) diante do Benfica, no Estádio do Dragão. A partida é referente à 10.ª jornada da Liga Bwin.

Como olha para este Benfica? "De uma forma positiva, a prova disso é que ainda não perdeu esta época. Tem uma equipa que me parece completa, que interpreta bem todos os momentos de jogo, que reage bem à perda de bola e que consegue chegar com facilidade a situações de finalização. É uma equipa recheada de bons valores, como nós, e espero um bom clássico, até por causa da classificação. Aproveito já para mandar uma mensagem aos sócios e simpatizantes, precisamos deles amanhã e [que cheguem] antes do jogo. Conheço o trânsito do Porto e não é fácil."

Quem é o cérebro deste Benfica? "A equipa é o cérebro, com o FC Porto é a mesma coisa. A dinâmica é que é importante, uns destacam-se. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Aqui ou acolá poderá não ser um jogo de beleza, mas é um jogo de Champions."

O FC Porto não perde há nove jogos com o Benfica, mas este é um adversário diferente? "Nós preocupamo-nos com o adversário e aquilo que faz nos diferentes momentos de jogo. Essa análise gosto de a fazer, mas vou ficar por aqui, porque o Benfica é um pouco diferente, para melhor, em alguns aspetos. Não vou desmontar a estratégia para o jogo."