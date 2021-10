"Aqui ninguém anda para ser simpático, mas para fazer o melhor pelo FC Porto"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao dérbi com o Boavista, às 17h00 de sábado, referente à décima jornada da Liga Bwin.

Por ser na Taça da Liga, para os adeptos, a derrota contra o Santa Clara é mais fácil de digerir?

"Não sei que adeptos é que gostam de perder, eu não gosto nada, sinceramente. Independentemente da competição ou da importância da mesma, queremos sempre ganhar. É verdade que se metermos o nível de importância daquilo que é campeonato e depois a Taça de Portugal, entendo a questão. Podíamos e deveríamos ter feito muito mais para não sairmos da Taça da Liga. Mas foi um jogo em que as coisas correram todas no sentido negativo. Na primeira vez que o Santa Clara vai à baliza, e numa situação em que um jogador nosso, que por acaso é falta e não foi assinalada, está esse jogador que é importantíssimo no espaço onde entrou a bola, não estava. Não estivemos à altura. Houve muita coisa má. Já foi analisado e dissecado por nós. Já passou e o jogo de amanhã é que é importante."

Preparação do dérbi após o desaire nos Açores: "A preparação é sempre a mesma. O estado de espírito não pode interferir na nossa operação, no treino, na estratégia para o jogo. Mas para mim é mais difícil, porque não ando tão bem disposto. Os jogadores já me conhecem, eu deito muito cá para fora essas coisas. Mas aqui ninguém anda para ser simpático com os outros. Andamos para ser profissionais, nos respeitarmos e fazermos o melhor pelo clube. O estado de espírito não é o melhor quando não se tem um resultado positivo, mas isso não interfere na preparação do jogo."