Em exclusivo a O JOGO, Fábio Silva traça perfil da antiga equipa com agradecimentos ao treinador e elogios a Pepe

Três anos depois de ter deixado o FC Porto, a troco de 40 milhões de euros, Fábio Silva reencontrou-se com alguns antigos companheiros e com Sérgio Conceição, o treinador que o lançou às feras no Dragão quando tinha apenas 18 anos. No final do particular em que o Wolves venceu por 1-0 (golo de Pedro Neto), o avançado conversou em exclusivo com O JOGO sobre a sua antiga equipa.