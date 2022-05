Evanilson, avançado do FC Porto, falou à Sport TV em jeito de antevisão ao duelo da final da Taça de Portugal, frente ao Tondela (domingo, às 17h15).

Jogo especial: "Fico muito feliz pela trajetória até aqui. É um jogo muito especial, sim, uma final, um jogo que nos pode dar mais um título. Trabalhamos firme para chegar lá no domingo e mostrarmos o que a nossa equipa costuma fazer, que é jogar bem e ganhar o jogo."

Favoritismo é um risco: "Uma final é sempre um jogo difícil. Temos de estar atentos a tudo, porque não será um jogo fácil. O Tondela também vai entrar para querer ganhar. Temos de estar atentos a todos os detalhes do jogo e fazer o que temos feito sempre."

Descida do Tondela: "Isso não vai interferir na final. Eles fizeram uma grande Taça até aqui. Vão fazer o jogos deles e, por isso, temos de estar atentos a tudo e fazer o que temos feito: colocar intensidade no jogo e trabalhar o que temos vindo a fazer durante a semana."

Melhor marcador da Taça seria cereja no topo do bolo: "Sim. O grupo todo ajudou-me a ser o melhor marcador até aqui e está de parabéns até aqui, mas ainda não acabou. Vou querer marcar na final, estou a trabalhar para isso e espero que possa continuar este domingo."

Evolução esta época: "Aprendi muito com Sérgio Conceição desde que cheguei aqui. Ele ajudou-me muito nessa minha evolução, tanto no jogo com bola, como no jogo sem bola, a colocar mais intensidade no jogo... Aprendi muito com ele e com toda a equipa técnica desde que cheguei."