Após o triunfo do FC Porto em Tondela, Luis Díaz assumiu o papel de fotógrafo. Ora veja

Luis Díaz, internacional colombiano do FC Porto, assumiu o papel de fotógrafo no final do triunfo dos dragões em Tondela, por 3-1, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

Num momento divertido, o portista pegou mesmo na máquina fotográfica e o emblema azul e branco fez questão de assinalar o instante nas redes sociais. Ora veja, nas fotografias acima.