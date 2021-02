Após o nascimento da filha, regressa ao onze do FC Porto no assalto à vítima predileta

Maliano prepara-se para reeditar a sociedade com Taremi, permitindo a Luis Díaz substituir Otávio no lado esquerdo. Último jogo com os vila-condenses foi o único em que não assinou qualquer ação decisiva

O nome de Marega voltou a ser escrito por Sérgio Conceição na lista de convocados do FC Porto e tudo aponta para que surja também entre os titulares na ficha de jogo contra o Rio Ave, adversário contra o qual o maliano tem demonstrado com maior frequência a faceta goleadora.

O avançado leva 12 golos em 11 jogos frente aos vila-condenses desde que chegou a Portugal e, hoje, surgirá bem mais repousado do que a maioria dos companheiros, pelo facto de a meio da semana ter sido autorizado pelo treinador azul e branco a falhar o desafio com o Gil Vicente, para a Taça de Portugal, para assistir ao nascimento de uma filha.

O jogador de 29 anos prepara-se para reeditar a dupla de ataque com Taremi, que em Barcelos teve a companhia de Luis Díaz. Desta vez, porém, o colombiano vai ser desviado para a esquerda, colmatando a ausência de Otávio, devido a lesão [ver mais página 13]. Marchesín, por troca com Diogo Costa, é a outra mudança esperada no onze.

A tendência de Marega para marcar ao Rio Ave ficou exposta logo no primeiro jogo (2014/15). Os vila-condenses até nem foram a primeira vítima do maliano - esse título pertence ao Penafiel -, mas foram os primeiros a quem o então avançado do Marítimo assinou um "bis". Foram, também, a quem o maliano fez o primeiro "hat trick" em Portugal, quando representava o V. Guimarães (2016/17). E como se isso não bastasse, viram o agora portista somar, pelo menos, uma ação decisiva (golo ou assistência) em todos os jogos em que o encontraram pela frente... até à época passada. Depois de ter sido crucial para o triunfo obtido pelos dragões em Vila do Conde, na primeira volta do campeonato, Marega ficou literalmente a zero no da segunda, que terminou empatado 1-1.

A atração de Marega pelos golos ao Rio Ave (12) é tal, que não há outra equipa a quem tenha marcado mais de... sete vezes. Um registo, aliás, só detido pelo Moreirense. A fechar o pódio das vítimas aparecem Sporting, V. Guimarães, Tondela e Portimonense, com seis.