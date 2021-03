Após noite especial em Turim, Otávio espreita a melhor marca

Médio está a um golo do recorde pessoal no futebol europeu e já faturou frente ao Paços de Ferreira.

A época de bom nível que Otávio está a realizar no FC Porto é atestada pela preponderância na estratégia de Sérgio Conceição e pelos números. De facto, o médio brasileiro já está a um golo de igualar a melhor marca pessoal no futebol europeu e que remonta às épocas de 2015/16 (cedido ao V. Guimarães) e de 2018/19, com seis tiros certeiros.

Já esta temporada, um dos cinco golos de Otávio foi justamente ao Paços de Ferreira, na primeira volta da Liga NOS. Na altura, um grande disparo de fora da área não evitou o desaire (3-2) dos dragões, tal como o golo que apontara ao Marítimo, na derrota no Dragão (2-3). Porém, o camisola 25 já "acertou as contas" com essa equipa: na visita ao Caldeirão, converteu o penálti que selou a vitória (1-2) do FC Porto, em cima do apito final. Também desde a marca dos 11 metros, o brasileiro abriu caminho ao triunfo (0-2) em casa do Olympiacos e, mais recentemente, marcou um dos golos na derrota (2-3) com o Braga, na meia-final da Taça de Portugal.

Otávio, que em Turim completou 175 jogos pelo FC Porto, tem sido imprescindível, de tal que forma que, nas quatro partidas iniciadas no banco, teve de ser lançado para ajudar a equipa a mudar o resultado. Funcionou em pleno nos triunfos com Paços de Ferreira (2-1, Taça da Liga), Nacional (2-4, Taça de Portugal), na já referida visita ao Marítimo e deu para resgatar um ponto (2-2) na receção ao Boavista. De resto, Otávio só não foi utilizado por estar lesionado, infetado com covid-19 ou castigado. Em toda carreira, o melhor registo remonta aos sete golos que apontou pelo Internacional, em 2013.