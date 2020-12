Após grande exibição na Champions, Diogo Leite volta a ser tema em Espanha

Jovem central novamente colocado na rota do Valência. Jornal Superdeporte até avança moldes de possível negócio.

Titular na vitória (2-0) do FC Porto frente ao Olympiacos, no Pireu, Diogo Leite foi uma das figuras da partida devido à segurança e postura autoritária que evidenciou no eixo defensivo dos dragões.

Coincidência ou não, o jovem defesa português voltou, esta quinta-feira, a ser tema de primeira página em Espanha, com o jornal Superdeporte a reacender o interesse do Valência no jogador. A publicação refere que a prioridade do clube "che" no mercado voltou a ser a um central, com Leite a surgir no topo das preferências, a par de Daniele Rugani, emprestado pela Juventus ao Rennes.

O Superdeporte recorda que o internacional sub-21 por Portugal chegou a ser o alvo número um do Valência para o reforço do eixo recuado e que o emblema espanhol até estava disposto a avançar com "uma boa quantia" para convencer o FC Porto. Mais tarde, a cobiça esmoreceu e, agora, é reavivada com o aproximar do mercado de janeiro.

O mesmo diário vai mais a fundo e detalha os moldes de um eventual negócio por Diogo Leite no arranque de 2021: "A fazer-se a operação em breve, seria inevitavelmente por cedência, mas ainda por ver se estaria incluída uma opção de compra obrigatória no final da temporada", assinala o jornal.

Na presente época, Diogo Leite, de 21 anos, leva quatro jogos realizados pelo FC Porto: dois no campeonato e dois na Champions.