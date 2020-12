Após grande exibição, Marchesín partilha foto com Maradona e lembra frase do astro

Guarda-redes do FC Porto partilhou fotografia com o antigo internacional argentino, que faleceu há uma semana.

Foi há precisamente uma semana que o mundo do futebol perdeu um dos seus astros mais brilhantes: Diego Maradona faleceu na quarta-feira da semana passada e, desde então - e com muitas questões sobre as circunstâncias da morte do astro -, sucederam-se as homenagens a "El Pibe".

Esta quarta-feira, Agustín Marchesín, guarda-redes argentino do FC Porto, partilhou uma fotografia com o antigo craque: "Disse Diego D10S... No sul somos todos do Lanús. Não se pode juntar mais nada! Feliz dia a todos os adeptos do Lanús, que guardo no meu coração", escreveu o guardião dos dragões, publicando a imagem datada de 2008.

Marchesín, de 32 anos, representou o Lanús entre 2007 e 2015, tornando-se num ídolo dos adeptos. Na terça-feira, em partida da Liga dos Campeões, fez uma exibição sensacional frente ao Manchester City, mantendo a baliza do FC Porto a zero e contribuindo de forma decisiva para a passagem aos oitavos de final.