Jorge Mendes reuniu com a direção do Barcelona e vários rumores surgiram em Espanha.

Uma reunião do empresário Jorge Mendes em Barcelona com Joan Laporta e Mateu Alemany, respetivamente presidente e diretor desportivo dos culé, esteve no centro de vários rumores que circularam na quarta-feira em Espanha.

Um deles apontou o central francês Clément Lenglet ao FC Porto, através de uma proposta alegadamente apresentada pelo agente, ideia que, segundo apurou O JOGO não corresponde à realidade.