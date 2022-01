Apoio da família no regresso de Manafá a casa

Manafá foi sujeito a uma operação após a lesão sofrida no clássico, que "foi bem sucedida", e já está em casa a recuperar.

Manafá foi sujeito a uma operação após a lesão sofrida no clássico, que "foi bem sucedida", e já está em casa a recuperar. Nas redes sociais, a companheira do defesa do FC Porto, Jéssica, partilhou o momento da chegada a casa, com a família reunida para dar o apoio necessário para a fase de recuperação.

Destaque para o comentário deixado por Otávio na publicação: "'Bora' meu menino Wilson Manafá , só mais um obstáculo que vais ultrapassar fácil, estamos contigo".

Manafá, recorde-se, entrou ao minuto 29 do encontro com o Benfica, da ronda 16 do campeonato, mas acabou por sair de maca no segundo tempo. O lateral rendeu João Mário, que deixou o relvado com um problema muscular na coxa esquerda.