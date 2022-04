"Apito Dourado limitou Pinto da Costa, mas o clube continuou a ser forte à sua imagem"

ENTREVISTA, PARTE II - Jesualdo Ferreira acabou por ser a voz do clube, num período em que o presidente estava suspenso. Processo criou alguns problemas, mas foram resolvidos com a força de um grande clube, sempre inspirado na energia do seu líder, que nunca se afastou da equipa. É essa a ideia do professor.

Jesualdo Ferreira atravessou uma era de sucessos no FC Porto, mas também alguns tempos difíceis, como a fase do Apito Dourado que, em 2008, levou à suspensão de Pinto da Costa durante dois anos, a perda de seis pontos por parte do clube e a descida de divisão do Boavista (decisões muito mais tarde revertidas)...

"Durante um tempo, e um tempo muito complicado, praticamente fui eu a voz do clube, não podia ser de outra maneira. O presidente estava suspenso e sabemos a força das suas palavras. Claro que isso nos atrapalhou um bocado, mas para mim foi um prazer, porque acima de tudo tive sempre o cuidado de defender o clube e os meus jogadores. E não me desviei um milímetro dessa ideia, nem me arrependo de nada. Era minha função e a minha obrigação para com o clube, um grande clube".