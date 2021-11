Apenas uma abstenção e contas do FC Porto aprovadas

Assembleia Geral decorreu esta terça-feira

O FC Porto anunciou esta terça-feira que as Contas do FC Porto relativas ao exercício 2020/2021 "foram aprovadas por uma esmagadora maioria", com apenas uma abstenção. Os resultados das contas consolidadas foram positivos em mais de 30 milhões de euros, diga-se

Segundo o clube azul e branco, na Assembleia Geral, que se realizou no Estádio do Dragão, Fernando Gomes, administrador da SAD portista e vice-presidente com o pelouro financeiro, expôs os números dos Relatórios e Contas individual e consolidado. Já Pinto da Costa, presidente portista, referiu: "Vamos continuar a lutar para que o FC Porto possa continuar a apresentar contas com resultados positivos com os destas".

José Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral, aproveitou a reunião magna para deixar louvor pelo 35.° aniversário dos Super Dragões, claque de apoio ao FC Porto fundada a 30 de novembro de 1986.