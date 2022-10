O capitão dos dragões foi o único ausente do treino desta terça-feira, o último antes da viagem para a Alemanha.

O FC Porto realizou, esta manhã, o último treino antes da viagem para a Alemanha, com vista à visita ao Bayer Leverkusen, na quarta-feira (20h00), na quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Pepe, a contas com uma lesão do ligamento colateral interno do joelho esquerdo, foi o único ausente da sessão de treino conduzida por Sérgio Conceição.

Os dragões procuram dar mais um passo rumo à passagem aos oitavos de final da Champions, sendo que, de momento, ocupam o segundo lugar do Grupo B, a seis pontos do líder Club Brugge (nove) e com os mesmos três pontos que registam os alemães (terceiros) e os espanhóis do Atlético de Madrid.

