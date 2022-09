"Apedrejamento não foi motivo para Conceição pensar em deixar de treinar o FC Porto"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, aos jornalistas, à margem da cerimónia em que recebeu o prémio "Ouro e Mérito" da AF Porto.

Como está a equipa? "Bem, trabalharam muito bem, com o nosso treinador não é possível trabalharem mal. Estou confiante de que a partir de agora estaremos melhores, no nosso ritmo habitual e com as vitórias habituais."

Paragem positiva? "Não. Infelizmente, embora muitos depreciem o nosso plantel, tivemos jogadores internacionais que foram bem longe. É mais uma dificuldade, mas estamos habituados a que o nosso treinador as ultrapasse."

Apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição: "Ponha-se no lugar dele, pensem qualquer um de vocês que está a trabalhar, tem mulher e filhas e o carro onde elas vão é apedrejado, pensem como se sentiriam. O Sérgio [Conceição] é um homem forte, de grande caráter e determinação, [o apedrejamento] abalou-o, mas não foi motivo para pensar que pudesse deixar de treinar o FC Porto porque um maluco qualquer atirou uma pedra ao carro."

Preocupado com a contestação dos adeptos? "Fico preocupado quando um dia os sócios não ficarem aborrecidos com qualquer desaire, aí fico aborrecido. É sinal de que estão habituados a ganhar, que é clube vencedor, que não aceita outra situação. Os próprios jogadores contestam, o treinador fica chateado e eu fico, mas isso não nos diminui, encoraja-nos a ser mais fortes."