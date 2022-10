Partilha de Bruno Costa na rede social Instagram

Uma partilha de Bruno Costa na rede social no Instagram, com fotografias do FC Porto-Braga (4-1) - o médio foi titular - gerou uma simpática troca de mensagens entre o jogador e um apanha-bolas do jogo de sexta-feira, a contar para a Liga Bwin.

"Eu sou o apanha bolas que abraçaste", comentou Francisco - assim é o nome que surge no perfil -, para Bruno Costa deixar uma resposta, no mínimo, motivadora. " Já estive no teu lugar. Um dia serás tu no meu".

