"Ao virar sabemos que o título está quase e não vai escapar de forma nenhuma"

Lucho foi duas vezes campeão correndo atrás do Benfica. Quando a Liga virou, sentiu uma força que nunca mais permitiu marcha-atrás.

Lucho González foi campeão em todas as épocas que completou no FC Porto. E se, nas primeiras, ainda com Jesualdo Ferreira, andou praticamente sempre à frente do campeonato e até o conquistou com facilidade, no regresso não foi bem assim.

O argentino voltou ao Dragão em 2011/12, com a equipa de Vítor Pereira a cinco pontos do líder Benfica. Terminou seis à frente. Em 2012/13 entrou nas últimas três jornadas da Liga a quatro pontos do rival, mas voltou a celebrar. Numa e noutra circunstância, o momento decisivo da Liga foi... a ultrapassagem. "É um momento decisivo, que dá uma força enorme. No primeiro ano aconteceu a nove jornadas do fim, no segundo ano foi na penúltima jornada. Mas nesse caso, sentimos antes, quando ficamos a depender de nós próprios. O mais difícil no futebol é precisarmos de outros resultados, é estar atrás, ter a pressão de ganhar para o rival não aumentar a distância, mas ver que os jogos passam e o rival não perde...", começa por explicar o argentino a O JOGO.