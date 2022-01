Ao serviço do FC Porto, Sérgio Conceição abriu sempre o ano a festejar

Treinador ganhou sempre o primeiro jogo do ano desde que assumiu o comando do FC Porto

Depois das duas vitórias seguidas nos clássicos com o Benfica (taça e campeonato) que encerraram o último ano civil, o FC Porto inicia 2022 com uma deslocação ao Estoril, um palco de boa memória, visto que não perde lá desde 1979.

Além deste dado, há outro fator que pode servir de inspiração para esta tarde/noite na Amoreira: Sérgio Conceição venceu sempre o primeiro jogo do ano desde que assumiu o comando técnico dos dragões. Na época de estreia venceu fora de casa o Feirense (2-1), a seguir foi à Vilas das Aves ganhar (1-0) e em 2020 arrancou em grande estilo ao derrotar o Sporting em Alvalade. Há um ano registou a vitória mais robusta depois do "reveillon" ao bater, em casa, o Moreirense, por 3-0.

Ainda assim, a tradição de entrar com o pé direito no ano civil até nem é exclusiva de Conceição. Desde 2000, o FC Porto só perdeu quatro vezes e empatou duas. Dois desaires aconteceram em partidas da Taça da Liga (2011 e 2017), com muitas alterações no onze, e os outros foram em Alvalade (2016) - onde há, ainda, o registo de um nulo (2012) - e no Dragão, com o Atlético (2007), para a Taça de Portugal. Nos outros anos, o FC Porto saiu sempre por cima no primeiro jogo.