"Ao Sérgio Conceição não posso dizer nada, ganha sempre às equipas italianas"

Declarações do português Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, que marcou presença este sábado no Thinking Football Summit, que decorre até domingo

Sobre o FC Porto-Inter na Liga dos Campeões: "Ao FC Porto e a Sérgio Conceição não posso dar conselhos nenhuns porque, e a memória não me falha, com ele eliminou sempre as equipas italianas nas provas europeias. Ele é que me tem de dar conselhos, sempre que jogou eliminou-os."

Sobre o Braga-Fiorentina na Liga Europa: "O Braga jogará com a Fiorentina, é uma equipa forte, ainda que este ano esteja a ter mais dificuldades. Não é fácil jogar de 3 em 3 dias e num campeonato tão competitivo com o de Itália. E aí é diferente de Portugal, se jogas à quinta-feira e ao domingo arriscas a perder com o último. Em Itália tivemos muito o impacto de jogar quinta e domingo. O jogo de domingo é realmente difícil e Fiorentina sofreu esse impacto"

FC Porto e Braga: "Mas julgo que Braga e FC Porto terão as suas hipóteses de passar. Ao Sérgio Conceição não posso dizer nada porque ele ganha sempre às equipas italianas".