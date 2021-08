Ao fim de 100 jogos, só três extremos marcaram mais do que Luis Díaz pelo FC Porto

A lista é liderada de forma destacada por Hulk, mas os 27 disparos do cafetero deixam-no à frente de Brahimi e Corona. Situação do mexicano convida à preponderância do novo centenário do FC Porto

Demorou até ser confirmado pela Liga, na sequência de uma jogada atribulada, mas o golo de Luis Díaz frente ao Marítimo deu um pouco de cor ao centésimo jogo do colombiano pelo FC Porto.

A perda de dois pontos pesou mais, naturalmente, mas os números do extremo são contundentes: entre os jogadores da mesma posição, neste século, é o quarto com mais golos marcados ao fim de 100 partidas: 27.