António Sousa sobre Gomes: "Um colega excelente e um homem com H grande"

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, faleceu no sábado, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

"Dia triste, é com grande insatisfação que estamos aqui. A vida prega-nos sustos. Estou aqui para partilhar uma vida recheada de amizade, de um colega e um ícone do futebol. Somos da mesma geração e fomos criados quase juntos. Um colega excelente e um homem com H grande", começou por dizer António Sousa à Sport TV, na Igreja das Antas, no Porto, onde decorre o velório do Bibota.

"Desde os 16 anos na seleção de juniores, o treinador era Pedroto e foi a partir daí que começamos a criar uma amizade e um conhecimento permanente. Reencontrei-os dois anos depois no FC Porto. Jogador de excelência e qualidade demonstradas ao longo dos anos. Deixa-nos sem palavras", continuou, antes de concluir:

"Ele conseguia de uma forma fácil dizer o que queria e nós com uma visão de jogo mais ampla sabíamos onde estava, para onde ia e onde é que a bola teria de parar."

O funeral realiza-se este domingo, às 15h00, na Igreja das Antas.