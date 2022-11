António Oliveira sobre Gomes: "No campo construímos jogadas inesquecíveis e golos"

Vencedor da Bota de Ouro em duas ocasiões e melhor marcador do FC Porto faleceu este sábado, aos 66 anos.

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu este sábado aos 66 anos.

António Oliveira, antigo jogador do FC Porto e selecionador nacional, foi um dos que comentou o legado deixado pelo bibota: "É com um grande pesar que recebi a notícia de que o meu grande amigo Fernando Gomes partiu, após um 'jogo' muito difícil, mas sempre com a raça que o caracterizou como brilhante goleador."

"Sempre lutador, no campo construímos jogadas inesquecíveis e golos que o tornaram Bibota de ouro, com mérito e reconhecimento. Pessoa afável, competente e com um sorriso de campeão com quem passei momentos inesquecíveis. Um dos maiores de sempre", disse.