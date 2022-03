António Folha suspenso por um mês após expulsão frente ao Estrela

Treinador do FC Porto foi castigado pelos protestos dirigidos ao árbitro Ricardo Baixinho, nomeado para a partida com o Estrela da Amadora.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um mês de suspensão a António Folha, treinador do FC Porto B.

Em causa estão as palavras dirigidas ao árbitro Ricardo Baixinho, no encontro com o Estrela da Amadora, domingo passado, que terminou empatado a dois golos. "Após a exibição do cartão amarelo gritou-me de forma exaltada 'és um ladrão do c..., estás a empurrar-nos para trás, és um ladrão'", pode ler-se no relatório do árbitro fornecido ao órgão disciplinar.

Folha terá também de pagar uma multa de 3750 euros, enquanto o adjunto, Vítor Moreira, recebeu uma suspensão de seis dias pelas críticas à equipa de arbitragem.

"Entrou no terreno de jogo, vindo do túnel de acesso, a correr na minha direção gritando de forma agressiva e exaltada, num claro ato de confrontação, 'não deste os sete minutos, não deste os sete minutos'", comunicou o juiz da partida.