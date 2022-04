António Folha faz reparo a Gonçalo Borges: "Estes lances não ficam bem a um profissional de futebol"

António Folha elogia Gonçalo Borges, mas deixa reparo à exibição do avançado do FC Porto B contra o Académico de Viseu, na 32ª jornada da Liga Bwin

"Sou o melhor amigo dos meus jogadores, mas também sou o mais crítico e o mais exigente. O futebol é uma coisa muito séria e, comigo a treinador do FC Porto, eles sabem disso", disse António Folha, treinador do FC Porto B, quando questionado sobre a chamada de atenção a Gonçalo Borges no decorrer do jogo com o Académico de Viseu.

"Não admito que haja desleixo e falta de respeito pela profissão. Este tipo de lances não fica bem a um profissional de futebol. É mais circo. E o Gonçalo [Borges], que é um excelente jogador, está em crescimento e tem feito uma época muito boa. De vez em quando tem necessidade de fazer muita magia".

Gonçalo Borges cumpriu os 90 minutos do jogo.